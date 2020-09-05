В Свердловской области провели свыше 1,3 млн тестов на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 5 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 10951 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 10602 человека.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 301 829. Обследован всего 1 225 411 человек.За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 119 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25910 человек. Выписано 55 человек. Общее число вылечившихся достигло 20244. Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. За всё время скончались уже 475 человек.