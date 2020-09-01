Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 119 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25910 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Волчанска, Новоуральск, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Серова.Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 349. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 20244. Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. За всё время скончались уже 475 человек.