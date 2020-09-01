В Екатеринбурге стартует первая в сезоне домашняя серия игр «Автомобилиста»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Сегодня, 5 сентября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» начнёт свою первую домашнюю серию игр в сезоне 2020/2021. В 17:00 команда примет на льду КРК «Уралец» московский «Спартак».
На данный момент команды провели только по одному матчу. «Автомобилист» на выезде в Челябинске обыграл местный «Трактор» со счётом 1:3, а «Спартак» со счётом 7:2 потерпел поражение в матче с «Локомотивом».
После этой игры свердловчане останутся дома, где проведут ещё две встречи – 8 сентября с «Куньлунем» и 12 сентября с «Торпедо».
На данный момент команды провели только по одному матчу. «Автомобилист» на выезде в Челябинске обыграл местный «Трактор» со счётом 1:3, а «Спартак» со счётом 7:2 потерпел поражение в матче с «Локомотивом».
После этой игры свердловчане останутся дома, где проведут ещё две встречи – 8 сентября с «Куньлунем» и 12 сентября с «Торпедо».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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