В Екатеринбурге стартует первая в сезоне домашняя серия игр «Автомобилиста»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 сентября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» начнёт свою первую домашнюю серию игр в сезоне 2020/2021. В 17:00 команда примет на льду КРК «Уралец» московский «Спартак».На данный момент команды провели только по одному матчу. «Автомобилист» на выезде в Челябинске обыграл местный «Трактор» со счётом 1:3, а «Спартак» со счётом 7:2 потерпел поражение в матче с «Локомотивом».После этой игры свердловчане останутся дома, где проведут ещё две встречи – 8 сентября с «Куньлунем» и 12 сентября с «Торпедо».