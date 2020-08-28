Возле свердловских школ обустроят 84 пешеходных перехода
Общество
Фото: Борис Ярков/«Уральский рабочий»
В Свердловской области возле школ обустроят 84 пешеходных перехода. Сделают это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» уже к концу года.
Как уточнил департамент информполитики Свердловской области, пешеходники появятся в населённых пунктах, где главные улицы являются частью региональных трасс. Оборудование переходов позволит значительно повысить безопасность дорожного движения.
На нерегулируемом пешеходном переходе появятся бело-жёлтая разметка, освещение, мигающий жёлтый светофор, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, а также «лежачие полицейские». Также возле переходов появятся заграждения, чтобы не дать человеку перейти дорогу в неположенном месте.
Всего в регионе возле школ и детсадов есть 526 пешеходных переходов. Из них 433 выполнены в соответствие с национальными стандартами.
Как уточнил департамент информполитики Свердловской области, пешеходники появятся в населённых пунктах, где главные улицы являются частью региональных трасс. Оборудование переходов позволит значительно повысить безопасность дорожного движения.
На нерегулируемом пешеходном переходе появятся бело-жёлтая разметка, освещение, мигающий жёлтый светофор, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией, а также «лежачие полицейские». Также возле переходов появятся заграждения, чтобы не дать человеку перейти дорогу в неположенном месте.
Всего в регионе возле школ и детсадов есть 526 пешеходных переходов. Из них 433 выполнены в соответствие с национальными стандартами.
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