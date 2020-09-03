В Свердловской области определяют самое здоровое село
Общество
Фото: группа ВКонтакте «Здоровое село - территория трезвости»
Свердловская область проводит конкурс «Здоровое село – территория трезвости». Как рассказали в департаменте информполитики региона, сегодня, 4 сентября прошел просмотр презентаций о работе по формированию трезвого образа жизни в уральских селах.
«Конкурс позволяет привить уральцам ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни. Мы стремимся превратить этот проект в народную инициативу, направленную на построение гуманного общества, свободного от алкоголя, табака и наркотиков», – сказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.
Участники конкурса рассказали, что в случае победы собираются потратить призовые на покупку спортивного инвентаря и обустройство физкультурных площадок. Итоги конкурса будут подведены в конце сентября.
«Конкурс позволяет привить уральцам ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни. Мы стремимся превратить этот проект в народную инициативу, направленную на построение гуманного общества, свободного от алкоголя, табака и наркотиков», – сказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.
Участники конкурса рассказали, что в случае победы собираются потратить призовые на покупку спортивного инвентаря и обустройство физкультурных площадок. Итоги конкурса будут подведены в конце сентября.
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