В Свердловской области определяют самое здоровое село

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловская область проводит конкурс «Здоровое село – территория трезвости». Как рассказали в департаменте информполитики региона, сегодня, 4 сентября прошел просмотр презентаций о работе по формированию трезвого образа жизни в уральских селах.«Конкурс позволяет привить уральцам ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни. Мы стремимся превратить этот проект в народную инициативу, направленную на построение гуманного общества, свободного от алкоголя, табака и наркотиков», – сказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.Участники конкурса рассказали, что в случае победы собираются потратить призовые на покупку спортивного инвентаря и обустройство физкультурных площадок. Итоги конкурса будут подведены в конце сентября.