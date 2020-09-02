В ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург пострадали бабушка и внучка

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На трассе Тюмень – Екатеринбург сегодня произошло ДТП, в котором пострадали 3-летняя девочка и её 56-летняя бабушка, об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.«По предварительной информации, водитель автомобиля «Лэнд Ровер», двигаясь в сторону города Екатеринбург по среднему ряду, допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной «Фиат», которая, в свою очередь, столкнулась с автомашиной «Опель Астра». От удара автомашину «Фиат» развернуло», – сказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение водителем «Лэнд Ровер» дистанции до двигающегося впереди автомобиля. 48-летний мужчина рассказал, что не успел вовремя затормозить, поэтому произошло столкновение.Пострадавшие девочка и бабушка находились в автомобиле «Фиат». Ребенок тяжелых травм не получил, с подозрением на сотрясение головного мозга его отправили в детскую больницу. Женщину доставили с ушибами в ГКБ №36.