Прокуратура проводит проверку о неоказании врачами помощи в Екатеринбурге
Общество
В Екатеринбурге проводится проверка по сообщению о неоказании врачами медицинской помощи пациенту, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что на остановке «Сварщиков» стало плохо мужчине. Реанимационная бригада скорой помощи не оказала ему помощи, после чего пациент скончался.
Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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