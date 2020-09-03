Прокуратура проводит проверку о неоказании врачами помощи в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проводится проверка по сообщению о неоказании врачами медицинской помощи пациенту, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Ранее местные СМИ сообщали, что на остановке «Сварщиков» стало плохо мужчине. Реанимационная бригада скорой помощи не оказала ему помощи, после чего пациент скончался.Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.