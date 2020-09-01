Сотрудники МЧС Свердловской области проверяют избирательные участки перед Единым днем голосования
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области в преддверии Единого дня голосования 13 сентября проверяют избирательные участки региона, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели проверяют системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также они проводят инструктажи председателями и членами комиссий избирательных участков и распространяют памятки о мерах пожарной безопасности.
Отметим, в Единый день голосования будут работать 166 избирательных участков на 162 объектах региона в 16 муниципальных образованиях.
Спасатели проверяют системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также они проводят инструктажи председателями и членами комиссий избирательных участков и распространяют памятки о мерах пожарной безопасности.
Отметим, в Единый день голосования будут работать 166 избирательных участков на 162 объектах региона в 16 муниципальных образованиях.
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