Сотрудники МЧС Свердловской области проверяют избирательные участки перед Единым днем голосования

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области в преддверии Единого дня голосования 13 сентября проверяют избирательные участки региона, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Спасатели проверяют системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также они проводят инструктажи председателями и членами комиссий избирательных участков и распространяют памятки о мерах пожарной безопасности.Отметим, в Единый день голосования будут работать 166 избирательных участков на 162 объектах региона в 16 муниципальных образованиях.