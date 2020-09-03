В Свердловской области восстановили крупное воинское захоронение
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области в Год памяти и славы и 75-летия со Дня окончания Второй мировой войны восстановили одно из самых крупных захоронений 1941-1945 годов – Мемориальный комплекс «Руш» в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа.
В годы войны на территории действующего санатория «Руш» находился первый на Среднем Урале эвакуационный госпиталь №1714. В нем скончались более 700 советских солдат.
«Память о прошлом – это наши дела в настоящем. И сегодняшнее событие – это не просто открытие мемориала. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. Наш долг – достойно сохранить для будущих поколений память о тех, чьи судьбы перечеркнула война, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Отметим, что на данный момент на пилонах братской могилы насчитывается уже 714 имен солдат.
В годы войны на территории действующего санатория «Руш» находился первый на Среднем Урале эвакуационный госпиталь №1714. В нем скончались более 700 советских солдат.
«Память о прошлом – это наши дела в настоящем. И сегодняшнее событие – это не просто открытие мемориала. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. Наш долг – достойно сохранить для будущих поколений память о тех, чьи судьбы перечеркнула война, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Отметим, что на данный момент на пилонах братской могилы насчитывается уже 714 имен солдат.
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