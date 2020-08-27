Жители Екатеринбурга одобрили проект въезда на новый автовокзал
Общество
Фото: проектная документация
В столице Урала завершились общественные обсуждения по поводу проекта строительства автомобильной развязки, которая будет вести к новому автовокзалу на Ботанике. В результате проект остался неизменным.
Въезды в «золотой» автовокзал построят в два этапа. В начале будет построена развязка на перекрестке Белинского – Объездная. Согласно документации, проезжую часть сделают из одной-двух полос шириной от шести до 12 метров. Кроме того, планируется реконструкция железнодорожного моста на улице Щербакова, проезжую часть под ним расширят. Также будут перенесены инженерные сети и построена ливневая канализация.
На втором этапе расширят проезжую часть по улице Крестинского на перекрестке с улицей Родонитовой. К новой развязке построят въезды с Белинского и Крестинского. Планируется обустройство тротуаров и велосипедных дорожек.
Въезды в «золотой» автовокзал построят в два этапа. В начале будет построена развязка на перекрестке Белинского – Объездная. Согласно документации, проезжую часть сделают из одной-двух полос шириной от шести до 12 метров. Кроме того, планируется реконструкция железнодорожного моста на улице Щербакова, проезжую часть под ним расширят. Также будут перенесены инженерные сети и построена ливневая канализация.
На втором этапе расширят проезжую часть по улице Крестинского на перекрестке с улицей Родонитовой. К новой развязке построят въезды с Белинского и Крестинского. Планируется обустройство тротуаров и велосипедных дорожек.
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