Жители Екатеринбурга одобрили проект въезда на новый автовокзал

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала завершились общественные обсуждения по поводу проекта строительства автомобильной развязки, которая будет вести к новому автовокзалу на Ботанике. В результате проект остался неизменным.Въезды в «золотой» автовокзал построят в два этапа. В начале будет построена развязка на перекрестке Белинского – Объездная. Согласно документации, проезжую часть сделают из одной-двух полос шириной от шести до 12 метров. Кроме того, планируется реконструкция железнодорожного моста на улице Щербакова, проезжую часть под ним расширят. Также будут перенесены инженерные сети и построена ливневая канализация.На втором этапе расширят проезжую часть по улице Крестинского на перекрестке с улицей Родонитовой. К новой развязке построят въезды с Белинского и Крестинского. Планируется обустройство тротуаров и велосипедных дорожек.