В аэропорту Кольцово открылся пункт тестирования на COVID-19
Общество
Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Его открыл ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Анализ можно сдать на первом этаже терминала с 9:00 до 16:30. Пункт работает без выходных.
После открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом пункт тестирования перейдет на круглосуточный режим работы.
«Лабораторные мощности "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства клиентов скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту», – сообщает пресс-служба аэропорта.
Анализ можно сдать на первом этаже терминала с 9:00 до 16:30. Пункт работает без выходных.
После открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом пункт тестирования перейдет на круглосуточный режим работы.
«Лабораторные мощности "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства клиентов скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту», – сообщает пресс-служба аэропорта.
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