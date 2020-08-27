В аэропорту Кольцово открылся пункт тестирования на COVID-19

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Его открыл ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».Анализ можно сдать на первом этаже терминала с 9:00 до 16:30. Пункт работает без выходных.После открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом пункт тестирования перейдет на круглосуточный режим работы.«Лабораторные мощности "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства клиентов скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту», – сообщает пресс-служба аэропорта.