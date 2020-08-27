Запущена программа по профессиональному обучению свердловчан, потерявших работу из-за COVID-19

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Министерство просвещения РФ и союз «Молодые профессионалы» совместно с органами исполнительной власти Свердловской области запустили программу по профессиональному обучению уральцев, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса.Свердловчане, которые в период пандемии потеряли работу, а также те, кто находится под угрозой увольнения смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, эта мера распространится на выпускников образовательных учреждений.Программой поддержки смогут воспользоваться более 3 800 свердловчан, сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.Участники программы смогут выбрать курс по любой профессию из тех, что наиболее востребованы в 2020 году. В их числе находятся такие компетенции, как: веб-дизайн и разработка ПО, архитектура, видеопроизводство, геодезия, дошкольное воспитание, дизайн интерьеров, кибербезопасность, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, обслуживание техники и производство мебели. Все, кто успешно пройдут курс обучения, получат документ о квалификации.