Запущена программа по профессиональному обучению свердловчан, потерявших работу из-за COVID-19

15.32 Пятница, 4 сентября 2020
Общество
Фото: iStock
Министерство просвещения РФ и союз «Молодые профессионалы» совместно с органами исполнительной власти Свердловской области запустили программу по профессиональному обучению уральцев, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Свердловчане, которые в период пандемии потеряли работу, а также те, кто находится под угрозой увольнения смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, эта мера распространится на выпускников образовательных учреждений.

Программой поддержки смогут воспользоваться более 3 800 свердловчан, сообщает Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.

Участники программы смогут выбрать курс по любой профессию из тех, что наиболее востребованы в 2020 году. В их числе находятся такие компетенции, как: веб-дизайн и разработка ПО, архитектура, видеопроизводство, геодезия, дошкольное воспитание, дизайн интерьеров, кибербезопасность, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, обслуживание техники и производство мебели. Все, кто успешно пройдут курс обучения, получат документ о квалификации.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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