Житель Екатеринбурга лишился Mercedes из-за полумиллионных долгов

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоялся совместный рейд сотрудников налоговой службы и службы судебных приставов, в результате которого были арестованы автомобили двух екатеринбуржцев, имеющих задолженность по имущественным налогам.На одного из должников налоговики направляли судебные иски в течение трех лет, и в общей сумме он задолжал более 540 тысяч рублей.«По результатам проведенной работы перечислено взыскателю ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга в счет погашения задолженности по транспортному налогу с физического лица только часть долга - 175 тысяч рублей. В связи с чем, налоговиками и приставами был проведен совместный рейд, в результате которого арестовано принадлежащее должнику транспортное средство МЕРСЕДЕС S500 4МАТIС, эвакуированное на специализированную стоянку», – сообщили в пресс-службе ФНС России по Свердловской области.Второй должник задолжал более 450 тысяч рублей, в отношении него сотрудники инспекции направляли в суд 2 заявления в суд о взыскании долга в 2019-2020 годах. Его машину по итогам рейда также арестовали:«Службой судебных приставов были приняты постановления о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Поскольку вышеназванные меры принудительного взыскания не дали ощутимых результатов, был арестован и эвакуирован на специализированную стоянку принадлежащий должнику автомобиль ШКОДА ОКТАВИЯ до полного погашения задолженности», – отметили в ведомстве.