Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул уголовное дело в отношении застройщика, бизнесмена Александра Фрибуса – младшего в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуального кодекса РФ. Фрибус обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).Ранее уголовное дело в отношении генерального директора ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса рассматривалось в Первоуральском городском суде, но также было возвращено в прокуратуру. Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области.Уголовное дело возбуждено за мошенничество с деньгами дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 году, однако в середине 2016 года работы на объекте были приостановлены. Для завершения строительства объекта было привлечено АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». В августе 2019 года строительство «проблемного» дома, которое велось в рамках реализации федеральной государственной программы «Жилье для российской семьи», было завершено.Финансовые проблемы в семье Фрибусов начались в 2016 году. В феврале 2019 года признано банкротом АО «БЗСК-Инвест» (основной актив), в январе 2020 года признан банкротом Александр Фрибус-старший, в конце июня также было признано банкротом ООО «Агентство БСК» – еще один актив семьи Фрибусов. Основным кредитором выступили структуры Атомстройкомплекса.