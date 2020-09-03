На Среднем Урале сотрудники Росгвардии присоединились к патриотической акции «Диктант Победы»
Общество
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Свердловской области вместе со всей страной приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». В этом году патриотическое мероприятие было приурочено к 75-летию годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
На Среднем Урале «Диктант Победы» был организован на 4 площадках – на базе регионального Управления Росгвардии, ОМОН (г. Екатеринбург), ОМОН (г. Нижний Тагил) и Управления вневедомственной охраны по Свердловской области. Всего Диктант написали более 100 росгвардейцев.
Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов, созданных по технологии ЕГЭ. И это не просто тесты, а «живая история» - с яркими плакатами военных лет, с отрывками из стихотворений фронтовиков, с изображениями мемориалов и описанием военной техники.
На Среднем Урале «Диктант Победы» был организован на 4 площадках – на базе регионального Управления Росгвардии, ОМОН (г. Екатеринбург), ОМОН (г. Нижний Тагил) и Управления вневедомственной охраны по Свердловской области. Всего Диктант написали более 100 росгвардейцев.
Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов, созданных по технологии ЕГЭ. И это не просто тесты, а «живая история» - с яркими плакатами военных лет, с отрывками из стихотворений фронтовиков, с изображениями мемориалов и описанием военной техники.
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