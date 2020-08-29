Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: twitter.com
В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 46,3 % от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 123 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались четыре человека.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 25 791 человек. По выздоровлению выписаны 20 189 человек, 470 скончались.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 123 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались четыре человека.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 25 791 человек. По выздоровлению выписаны 20 189 человек, 470 скончались.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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