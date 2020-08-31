Еще один автобус свяжет Академический и Широкую Речку

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

С 5 сентября по новому участку ул. Тенистой, связывающему микрорайоны Академический и Широкая Речка запустят автобус №42, сообщает пресс-служба екатеринбургской мэрии. Движение по этому участку открылось в начале недели.Такое решение принял Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга.С субботы, 5 сентября, автобусы по маршруту «Академический – ЖК Светлый» будут выезжать от нового конечного остановочного пункта «СТЦ Мега» и заезжать на Широку Речку по ул. Московский тракт, Светлореченская, Тенистая. Маршрут продолжится по ул. Краснолесья, Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма Де Геннина, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Бардина, Амундсена, Щорса, 8 Марта, Титова, Новинская, Елизаветинское шоссе, Походная, Лыжников, Молодогвардейцев, Шатровая, Алтайская до микрорайона Светлый.«Новая схема движения автобусного маршрута № 42 позволит повысить качество обслуживания пассажиров общественного транспорта и быстрее добираться им из одного микрорайона в другой», – отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.