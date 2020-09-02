В Свердловской области разыскивают жительницу Республики Удмуртия

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 41-летней жительницы села Ягул Республики Удимуртия в Свердловской области. Анна Николаевна Виноградова (Аймашева) ушла из дома 23 августа и не вернулась.Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, серые глаза.На момент пропажи была одета в черную куртку, белую кофту, черные штаны и фиолетовые сланцы.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.