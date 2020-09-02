В Свердловской области разыскивают жительницу Республики Удмуртия
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 41-летней жительницы села Ягул Республики Удимуртия в Свердловской области. Анна Николаевна Виноградова (Аймашева) ушла из дома 23 августа и не вернулась.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, серые глаза.
На момент пропажи была одета в черную куртку, белую кофту, черные штаны и фиолетовые сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, серые глаза.
На момент пропажи была одета в черную куртку, белую кофту, черные штаны и фиолетовые сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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