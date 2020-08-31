Роспотребнадзор: 12% свердловчан имеют иммунитет к COVID-19

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 12 процентов жителей Свердловской области имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В исследовании приняли участие 3149 волонтеров (1032 мужчины и 2117 женщин), которые были определены случайно и разделены на 7 возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и лица старше 70 лет.Анализ полученных результатов исследований показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров.Исследование также показало, что антитела к заболеванию имеют 13,2% женщин и 10,9% мужчин. При этом, максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), а минимальный у взрослых людей в возрасте 40-49 лет (7,9%).Специалисты отметили, что среди школьников среднего звена (7-13 лет) процент имеющих иммунитет к инфекции детей оказался невысоким – 16,3%.«Учитывая активность данного возраста, а также то, что в настоящее время формируются организованные коллективы в образовательных учреждениях, необходимо помнить о высоких рисках заноса и распространения COVID-19 школах и детских садах, а впоследствии и дома, в семейном окружении. В связи с этим высокую значимость приобретают те профилактические мероприятия, которые проводятся в образовательных учреждениях, а также настороженность родителей в плане профилактики острых респираторных инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию», – рассказали в пресс-службе ведомства.Отмечается, что в сентябре 2020 года в Свердловской области начнется второй этап изучения иммунитета.