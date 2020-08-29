Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 3 сентября.Всего в Свердловской области выявлены 25 668 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 707), затем идут Нижний Тагил (1 560), Первоуральск (693), Верхняя Пышма (626), Березовский (462), Ревда (451), Каменск-Уральский и Каменский район (386), Серов (320), Реж и Режевской район (297). Десятое место в антирейтинге занимает Нижнесергинский район (287).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.