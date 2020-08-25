Директор уральского филиала РАНХиГС провел встречу с первокурсниками

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Директор Уральского института управления, доктор экономических наук Руслан Долженко встретился с первокурсниками, отметив изменившийся подход к соблюдению мер безопасности в новом учебном году.«Этот год показал, что мир меняется очень быстро и радикально. Кто бы знал, что мы будем сидеть в масках? А тот факт, что обучение будет проводиться дистанционно? Система образования меняется в сторону трансформации абитуриентов, рынка» , - отметил Руслан Долженко.Он поговорил с первокурсниками о нескольких важных аспектах таких, в том числе цифровизации, появления общества с иной системой ценностей, автоматизации в промышленности.«Мир меняется. А значит и образование должно меняться. Это не попытка наполнить вас знаниями. Любите себя, близких, профессию – любите учиться. Я здесь выступаю не для того, что выступить. И вы здесь сидите не для того, чтобы сидеть. И учитесь вы не для того, чтобы учиться. А для того, чтобы… Этот вопрос я оставляю открытым, потому что на него надо отвечать каждый день» - обратился к залу Руслан Долженко.В завершении своего выступления Руслан Долженко поговорил со студентами о важности ценностей: «Мы живем не просто так, а ради ценностей и смыслов, которые заставляют нас что-то делать. Ценности меняются. Раньше была ценность бюрократии, формализма, иерархии. Но в настоящее время ценности – ориентация на клиента, непрерывное развитие, эффективность. Идет новая эпоха – ценность уважения, готовности к сотрудничеству и доверия. Самое главное – в центре должны быть люди».