Свердловская филармония переносит мероприятия на следующий год
Общество
Фото: musicseasons.org
Свердловская филармония переносит мероприятия сезона 2020/21 и концерты весны и лета 2020 на один год.
«Мы долго пытались сделать чудо своими руками, но в итоге поняли, что вынужденные ограничения не позволяют этой осенью открыть сезон в том виде, в каком он был создан, – сказал директор филармонии Александр Колотурский. – Мы не можем обещать приезд российских и зарубежных солистов, участие наших коллективов в необходимых составах, и даже места в зале, согласно приобретённым билетам. Для безопасности нам придется вдвое уменьшить их количество и проводить концерты в одном отделении».
В ближайшее время филармония планирует заняться созданием новой концертной жизни в условиях действующих ограничений. Сейчас сотрудники работают над афишей октября и проработкой новых фестивалей в Екатеринбурге.
Планируется что первые программы с публикой в зале начнутся с 14 сентября. Открытию концертного зала посвятят 14 концертов с участием звездных гостей.
«Мы долго пытались сделать чудо своими руками, но в итоге поняли, что вынужденные ограничения не позволяют этой осенью открыть сезон в том виде, в каком он был создан, – сказал директор филармонии Александр Колотурский. – Мы не можем обещать приезд российских и зарубежных солистов, участие наших коллективов в необходимых составах, и даже места в зале, согласно приобретённым билетам. Для безопасности нам придется вдвое уменьшить их количество и проводить концерты в одном отделении».
В ближайшее время филармония планирует заняться созданием новой концертной жизни в условиях действующих ограничений. Сейчас сотрудники работают над афишей октября и проработкой новых фестивалей в Екатеринбурге.
Планируется что первые программы с публикой в зале начнутся с 14 сентября. Открытию концертного зала посвятят 14 концертов с участием звездных гостей.
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