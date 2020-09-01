Свердловская филармония переносит мероприятия на следующий год

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловская филармония переносит мероприятия сезона 2020/21 и концерты весны и лета 2020 на один год.«Мы долго пытались сделать чудо своими руками, но в итоге поняли, что вынужденные ограничения не позволяют этой осенью открыть сезон в том виде, в каком он был создан, – сказал директор филармонии Александр Колотурский. – Мы не можем обещать приезд российских и зарубежных солистов, участие наших коллективов в необходимых составах, и даже места в зале, согласно приобретённым билетам. Для безопасности нам придется вдвое уменьшить их количество и проводить концерты в одном отделении».В ближайшее время филармония планирует заняться созданием новой концертной жизни в условиях действующих ограничений. Сейчас сотрудники работают над афишей октября и проработкой новых фестивалей в Екатеринбурге.Планируется что первые программы с публикой в зале начнутся с 14 сентября. Открытию концертного зала посвятят 14 концертов с участием звездных гостей.