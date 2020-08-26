В Свердловской области проведено 12646 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 12646 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 12239 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 279 552 исследования, обследовано 1 203 891 человек.