Екатеринбурженку оштрафовали за прописку 541 иностранца у себя дома
Общество
Фото: rupres.com
Жительницу Екатеринбурга Екатерину Серебренникову приговорили к штрафу за фиктивную прописку 541 иностранца, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уралочка прописывала иностранцев у себя в квартире на улице Шефской за денежное вознаграждение. При этом она знала, что граждане жить в её квартире не будут.
Орджоникидзевский райсуд назначил Серебренниковой штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Уралочка прописывала иностранцев у себя в квартире на улице Шефской за денежное вознаграждение. При этом она знала, что граждане жить в её квартире не будут.
Орджоникидзевский райсуд назначил Серебренниковой штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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