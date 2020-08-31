Екатеринбурженку оштрафовали за прописку 541 иностранца у себя дома

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Жительницу Екатеринбурга Екатерину Серебренникову приговорили к штрафу за фиктивную прописку 541 иностранца, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Уралочка прописывала иностранцев у себя в квартире на улице Шефской за денежное вознаграждение. При этом она знала, что граждане жить в её квартире не будут.Орджоникидзевский райсуд назначил Серебренниковой штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.