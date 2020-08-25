Возобновлена плановая помощь в поликлиниках Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня в поликлиниках Екатеринбурга возобновляется плановая медицинская помощь. Записаться на прием можно по телефонам единой городской регистратуры, контакт-центра поликлиники или через сайт больниц.В муниципальных поликлиниках прием пациентов будет проводиться с соблюдением требований противоинфекционной безопасности. Между приемами будет проводиться санитарная обработка помещений. Пациентам необходимо приходить в масках и бахилах.– С целью обеспечения доступности медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории города Екатеринбурга мы возобновляем в поликлиниках плановую медицинскую помощь. Мы понимаем, как важно в непростых эпидемиологических условиях оказывать необходимую медицинскую помощь горожанам. С учетом всех методических рекомендаций от Роспотребнадзора РФ в поликлиниках открывается вся профильная помощь. Это необходимо, несмотря на то, что еще выявляются новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, – рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.Добавим, что кабинеты неотложной помощи продолжают свою работу и прием пациентов с признаками заболевания.