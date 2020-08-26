Проведение ярмарки выходного дня возобновят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала возобновится проведение ярмарок выходного дня. Ближайшая ярмарка пройдет 5 и 6 сентября на площади 1905 года.На ярмарке посетители смогут приобрести различную сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары: овощи, фрукты, молоко, мясо, рыбу, сладости и мед. Кроме того, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, вязанные вещи, покрывала и многое другое.Добавим, что на период проведения ярмарки будет частично закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года. Так, в этом месте нельзя будет парковать автомобиль с 23:00 пятницы до 21:00 воскресенья.Ярмарка будет проходить каждые выходные с 08:00 до 18:00 до середины ноября.