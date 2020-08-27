В Екатеринбурге закроют трамвайное движение по Халтурина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге закрывается движение трамваев по улице Халтурина в обоих направлениях. Речь идет об участке от остановки «Кирова» до остановки «Таганский ряд».Закрытие трамвайного движения связно с ремонтом теплотрассы на перекрестке улиц Халтурина и Колмогорова. Ограничения будут действовать с 22:30 третьего сентября до 05:00 седьмого сентября.Четыре дня трамваи будут ходить по другому маршруту: