В Екатеринбурге закроют трамвайное движение по Халтурина
Общество
Сегодня вечером в Екатеринбурге закрывается движение трамваев по улице Халтурина в обоих направлениях. Речь идет об участке от остановки «Кирова» до остановки «Таганский ряд».
Закрытие трамвайного движения связно с ремонтом теплотрассы на перекрестке улиц Халтурина и Колмогорова. Ограничения будут действовать с 22:30 третьего сентября до 05:00 седьмого сентября.
Четыре дня трамваи будут ходить по другому маршруту:
Закрытие трамвайного движения связно с ремонтом теплотрассы на перекрестке улиц Халтурина и Колмогорова. Ограничения будут действовать с 22:30 третьего сентября до 05:00 седьмого сентября.
Четыре дня трамваи будут ходить по другому маршруту:
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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