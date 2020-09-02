В столице Урала хотят переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 сентября, комиссия по топонимике Екатеринбурга приступит к рассмотрению заявки о переименовании улицы Бориса Ельцина. Общественники предлагают назвать улицу в честь Иосифа Сталина.Как пишет издание It’s My City со ссылкой на председателя комиссии Сергея Каменского, заявка о переименовании поступила от 180 граждан. Каменский рассказал, что скорее всего заявку отклонят по формальным основаниям. Дело в том, что закон разрешает возвращать улицам исторические названия, а не переименовывать их. Так, улица Бориса Ельцина с 1928 по 2008 год называлась улицей 9 Января, до этого она была Одинарной и Фетисовской. По этим причинам присвоить имя Сталина невозможно.Добавим, что на данной улице, расположенной в центре Екатеринбурга, находятся Ельцин Центр, памятник первому президенту РФ, отель «Hyatt» и башня «Исеть».