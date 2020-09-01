Более 5 тысяч уральских семей получили повышенное пособие за детей из-за COVID-19
Общество
Фото: pskov.sm-news.ru
Более 5 тысяч семей в Свердловской области получили повышенное пособие по уходу за ребенком, назначенное Президентом в связи с COVID-19.
«За три месяца 2020 года повышенное пособие по уходу за ребенком получили свыше 5,1 тысячи свердловчан. Увеличить сумму вдвое в мае поручил Президент России Владимир Путин в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос с 3375 рублей до 6751 рубля», – сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Отметим, что повышенное пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет. Средства выплачивают матерям, которые лишились работы во время беременности, из-за того, что их организация была ликвидирована, неработающие мамы, отцы, опекуны и другие родственники, ухаживающие за ребенком.
«За три месяца 2020 года повышенное пособие по уходу за ребенком получили свыше 5,1 тысячи свердловчан. Увеличить сумму вдвое в мае поручил Президент России Владимир Путин в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос с 3375 рублей до 6751 рубля», – сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Отметим, что повышенное пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет. Средства выплачивают матерям, которые лишились работы во время беременности, из-за того, что их организация была ликвидирована, неработающие мамы, отцы, опекуны и другие родственники, ухаживающие за ребенком.
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