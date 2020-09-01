В Свердловской области будут судить депутата ЗакСо, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут судить депутата Законодательного Собрания, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.5 сентября 2019 года депутат, сплавляясь по реке Лозьва на лодке, выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-43Е в другого пассажира. В результате после проникающего огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице 8 февраля 2020 года.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.