В Свердловской области будут судить депутата ЗакСо, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
Общество
Фото: sochinews.io
В Свердловской области будут судить депутата Законодательного Собрания, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
5 сентября 2019 года депутат, сплавляясь по реке Лозьва на лодке, выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-43Е в другого пассажира. В результате после проникающего огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице 8 февраля 2020 года.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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