В Красноуфимске ушел в отставку начальник ОМВД

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Начальник МО МВД России «Красноуфимский» полковник Николай Колчанов ушел в отставку. На его место в статусе временно исполняющего обязанности назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции Владимир Терехин.Николай Колчанов проходил службу в правоохранительных органах с 1994 года. С октября 1994 г. по 2003 г. работал в уголовном розыске, в ноябре 2003 года возглавил криминальную милицию Красноуфимского ОВД. В августе 2011 года был назначен на должность начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский». С 27 февраля 2012 года назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский».