Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Сегодня, 2 сентября прокурор Свердловской области Сергей Охлопков провел личный прием граждан в г. Верхней Пышме, в ходе которого поднималась и тема вокруг экологического бедствия на территории, где продолжается борьба правоохранителей с местной птицефабрикой, отравляющей природу отходами производства.
«Прокурор держит ситуацию на контроле и знает, что происходит», – цитирует издание ЕАН председателя думы городского округа Верхняя Пышма Ивана Зернова, который поделился с журналистами подробностями встречи.
По его словам, на первое решение Верхнепышминского городского суда, вынесенное не в пользу природоохранной прокуратуры (ведомство требует прекратить эксплуатацию переполненных пометохранилищ) будет подана апелляционная жалоба, поскольку надзорное ведомство не согласно с доводами суда.
В прокуратуре Свердловской области наблюдают и за вторым процессом, также инициированным природоохранной прокуратурой. По нему правоохранители намерены взыскать со Среднеуральской птицефабрики несколько миллионов рублей за ущерб окружающей среде, нанесенный разливами фекальных вод, сообщает ЕАН.
«Прокурор пообещал, что вопрос останется на его контроле. Он сделает все возможное, чтобы выйти на собственника птицефабрики и обязать его исполнить все судебные решения», — напомнил Зернов.
«Прокурор держит ситуацию на контроле и знает, что происходит», – цитирует издание ЕАН председателя думы городского округа Верхняя Пышма Ивана Зернова, который поделился с журналистами подробностями встречи.
По его словам, на первое решение Верхнепышминского городского суда, вынесенное не в пользу природоохранной прокуратуры (ведомство требует прекратить эксплуатацию переполненных пометохранилищ) будет подана апелляционная жалоба, поскольку надзорное ведомство не согласно с доводами суда.
В прокуратуре Свердловской области наблюдают и за вторым процессом, также инициированным природоохранной прокуратурой. По нему правоохранители намерены взыскать со Среднеуральской птицефабрики несколько миллионов рублей за ущерб окружающей среде, нанесенный разливами фекальных вод, сообщает ЕАН.
«Прокурор пообещал, что вопрос останется на его контроле. Он сделает все возможное, чтобы выйти на собственника птицефабрики и обязать его исполнить все судебные решения», — напомнил Зернов.
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