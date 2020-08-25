В Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный Симеоновский крестный ход

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15 сентября состоится одиннадцатый традиционный Симеоновский крестный ход. Участники пройдут 180 километров по Старо-Верхотурскому тракту, соединяющему три епархии, от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнёво и Меркушино за 10 дней, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Придут в духовную столицу Урала верующие к 25 сентября - празднику перенесения мощей Симеона Верхотурского. Присоединиться к шествию участники смогут в любой точке пути.