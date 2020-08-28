В екатеринбургском музее ИЗО откроют новую выставку

18.23 Среда, 2 сентября 2020
Общество
Фото: Екатеринбургский музей ИЗО
В музее ИЗО Екатеринбурга появится новая постоянная экспозиция отечественного искусства XX века. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, в новую выставку войдут сто произведений советских художников.

Ознакомиться в следующем году на Воеводина, 5. Уральцы смогут увидеть работы Александра Лабаса, Юрия Пименова, Самуила Адливанкина, Бориса Иогансона, Моисея Айзенштадта, Сергея Михайлова, Давида Штеренберга, Германа Мелентьева, Петра Кончаловского, Миши Брусиловского, общества «Картинник» и многих других знаковых художников и скульпторов эпохи.

По словам сотрудников музея, на новой экспозиции гости смогут увидеть и открыть для себя много нового.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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