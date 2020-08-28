В Екатеринбурге на берегу обмелевшей Исети появился арт-объект
Общество
Фото: itsmycity.ru
В Екатеринбурге на берегу обмелевшей реки Исети недалеко от дома Севастьянова появился арт-объект.
Из пустых бутылок и прочего мусора была составлена надпись «Ой...». Судя по всему, инсталляция посвящена загрязнению уральской реки.
Автор объекта пока неизвестен, однако жители Екатеринбурга уже начали выкладывать в социальные сети фотографию надписи.
Из пустых бутылок и прочего мусора была составлена надпись «Ой...». Судя по всему, инсталляция посвящена загрязнению уральской реки.
Автор объекта пока неизвестен, однако жители Екатеринбурга уже начали выкладывать в социальные сети фотографию надписи.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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