В Екатеринбурге на берегу обмелевшей Исети появился арт-объект

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на берегу обмелевшей реки Исети недалеко от дома Севастьянова появился арт-объект.Из пустых бутылок и прочего мусора была составлена надпись «Ой...». Судя по всему, инсталляция посвящена загрязнению уральской реки.Автор объекта пока неизвестен, однако жители Екатеринбурга уже начали выкладывать в социальные сети фотографию надписи.