25 екатеринбургских больниц перейдут в собственность области

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В государственную собственность Свердловской области перейдёт 25 екатеринбургских медучреждений. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.Среди больниц, планируемых к передаче в областную собственность находятся такие медучреждения, как: ГКБ №40, ЦГБ №2 им. Миславского, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, пять детских больниц, две стоматологических поликлиники, а также МКУ «Ведомственный архив управления здравоохранения Екатеринбурга», санаторий «Изоплит» и МАУ «Городской центр медицинской профилактики».Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, который позволяет интегрировать системы здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.