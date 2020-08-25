25 екатеринбургских больниц перейдут в собственность области
Общество
В государственную собственность Свердловской области перейдёт 25 екатеринбургских медучреждений. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Среди больниц, планируемых к передаче в областную собственность находятся такие медучреждения, как: ГКБ №40, ЦГБ №2 им. Миславского, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, пять детских больниц, две стоматологических поликлиники, а также МКУ «Ведомственный архив управления здравоохранения Екатеринбурга», санаторий «Изоплит» и МАУ «Городской центр медицинской профилактики».
Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, который позволяет интегрировать системы здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.
Среди больниц, планируемых к передаче в областную собственность находятся такие медучреждения, как: ГКБ №40, ЦГБ №2 им. Миславского, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, пять детских больниц, две стоматологических поликлиники, а также МКУ «Ведомственный архив управления здравоохранения Екатеринбурга», санаторий «Изоплит» и МАУ «Городской центр медицинской профилактики».
Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Свердловской области приняли областной закон, который позволяет интегрировать системы здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области. Документ подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.
Число вылечившихся от COVID-19 свердловчан превысило 19,9 тысяч
30 августа 2020
30 августа 2020
В больницах Екатеринбурга появятся новые лифты
26 августа 2020
26 августа 2020
В Кировграде открылась новая детская поликлиника
01 сентября 2020
01 сентября 2020