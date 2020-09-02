В Екатеринбурге полтора месяца разыскивают мужчину

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 35-летнего жителя Екатеринбурга. Евгений Гордеев ушел из дома 17 июля и не вернулся.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.На момент пропажи был одет в синюю футболку с белым рисунком, темно-синие шорты чуть ниже колена и голубые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Юлии 8-904-163-99-57.