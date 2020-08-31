В Нижнем Тагиле из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы лагеря 130 детей отправятся на карантин

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 130 школьников, отдыхавших в лагере «Звездный», отправятся на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения у одной из сотрудниц коронавируса.Все дети, пребывавшие в лагере, в августе должны сдать анализы на Covid-19 и пройти двухнедельный карантин, передает агентство «Все новости» со ссылкой на родителей.«У нас собран портфель, наглажены брюки, и тут как гром среди ясного неба – садиться на карантин! Опять. Полгода сидели, и снова сидеть. Первые темы в школе пропустим, придется дома как-то выкручиваться. Очень обидно», – рассказала мама одного из детей.В управлении образования отметили, что сотрудница лагеря узнала о заболевании уже после того, как выехала со смены – диагноз подтвердился лишь 29 августа.