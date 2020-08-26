На Свердловскую область надвигаются заморозки
Общество
Фото: vk.com
В Свердловской области и Екатеринбурге во вторую половину первой недели сентября температура воздуха продолжит снижаться. При этом в регионе ожидаются заморозки и небольшие дожди, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
Так, в четверг, 3 августа, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, местами заморозки до -1 °С, днем +10...+15 °С. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С. Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков.
В пятницу, 4 августа, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, в горах и низинах заморозки до -2 °С, днем +11...+16 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С. Переменная облачность, без осадков.
В субботу, 5 августа, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в четверг, 3 августа, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, местами заморозки до -1 °С, днем +10...+15 °С. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С. Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков.
В пятницу, 4 августа, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, в горах и низинах заморозки до -2 °С, днем +11...+16 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С. Переменная облачность, без осадков.
В субботу, 5 августа, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С. Переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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