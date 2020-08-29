Екатеринбург отметит годовщину со Дня окончания Второй мировой войны

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию со Дня окончания Второй мировой войны в рамках чествования Года памяти и славы.Так, фасады «Екатеринбург Арены» и «Екатеринбург-ЭКСПО» окрасятся в красный, желтый и белый цвета – цвета ленты медали СССР «За победу над Японией». Помимо прочего, Свердловский филиал РТРС подсветит телебашню. Световое шоу продлится с 21:00 по местному времени до 06:00 по местному времени 3 сентября.В свою очередь, краеведческий музей подготовил выставку «Орден Победы Георгия Жукова», а Центр истории Свердловской области организовал встречу участников военно-патриотических клубов.Добавим, студенты-добровольцы СОМКа приведут в порядок захоронения медиков и пациентов эвакуационных госпиталей Великой Отечественной войны близ Уктусского лесопарка.