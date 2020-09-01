Свердловская область дополнительно получит 725 миллионов рублей на детские выплаты
Общество
Фото: kianews24.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 34,3 млрд руб., которые дополнительно направят в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Свердловская область получит на эти цели 725 миллионов рублей.
Необходимость дополнительного финансирования связана с тем, что выросло число детей, родители которых имеют право на получение выплат. На сегодняшний день в документе значится более 3 миллионов человек, сообщается в пояснительной записке к документу.
Напомним, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть, примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
Необходимость дополнительного финансирования связана с тем, что выросло число детей, родители которых имеют право на получение выплат. На сегодняшний день в документе значится более 3 миллионов человек, сообщается в пояснительной записке к документу.
Напомним, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть, примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
Средний Урал вошёл в ТОП-5 в программе доступных путешествий
25 августа 2020
25 августа 2020
В Свердловской области с 1 сентября открываются детсады
28 августа 2020
28 августа 2020