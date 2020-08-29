Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет на фоне снижения числа зараженных

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,99 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 30 августа – 120; 31 августа – 119; 1 сентября – 117; 2 сентября – 115. Сумма – 471.Дата – количество заболевших: 26 августа – 122; 27 августа – 119; 28 августа – 121; 29 августа – 116. Сумма – 478.Rt – 471/478=0,99Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.