Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: koronavirus-novosti.pro
В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 42,6 % от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 115 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 50 человек, скончались шесть человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 547 человек. По выздоровлению выписаны 20 072 человека, 460 скончались.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 115 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 50 человек, скончались шесть человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 547 человек. По выздоровлению выписаны 20 072 человека, 460 скончались.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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