Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 42,6 % от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 115 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 50 человек, скончались шесть человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 547 человек. По выздоровлению выписаны 20 072 человека, 460 скончались.