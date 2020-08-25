В Екатеринбурге появились границы защитной зоны «Дома Харитонова»

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило территории, являющиеся защитной зоной объекта культурного наследия федерального значения «Дома Харитонова».Теперь капитальное строительство запрещено не только на самом объекте, но и в близлежащем парке; реконструкция здания также под запретом. При этом, допускается возведение и реконструкции линейных объектов.Добавим, к объектам культурного наследия Свердловской области причислены «Особняк Е. А. Семеновой», «Дом купца Андреева», «Усадьба ротмистра Ф. А. Переяславцева», «Усадьба П. М. Утякова», «Дом мещанки Д. Я. Симановой», «Дом Сырейщикова Н. Ф.», «Дом С.Я. Закожурникова», «Дом Е. Д. Скрябиной», «Дом Рязанова И. Д.», «Усадьба Е. С. Бородиной».