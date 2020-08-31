Жителя Екатеринбурга осудили за нанесение смертельных ран знакомому

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Талицкий районный суд вынес приговор жителю Екатеринбурга. Александр Гостюхин признан виновным в нанесении смертельных ран знакомому.Инцидент произошел в мае 2019 года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, привез потерпевшего в багажнике автомобиля к дому одного из товарищей в селе под Талицей. Якобы вступившись за своего брата, Гостюхин нанес не менее четырех ударов кулаками по голове и в область грудной клетки потерпевшего, причинив закрытую черепно-мозговую травму, после чего отвел его в дом приятеля и уложил на кровать.Когда после застолья все гости разъехались по домам, хозяин дома отправился к знакомому. По возвращении он обнаружил, что потерпевший уже скончался.Гостюхин вернулся к знакомому: ночью они вместе отнесли труп к реке Беляковка и сбросили в воду. Через некоторое время подсудимый вернулся к реке, нашел тело потерпевшего и закопал в земле.Талицкий районный суд назначил Гостюхину наказание в в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.