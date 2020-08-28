В Свердловской области произошли два крупных пожара
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в двух свердловских поселках – Буланаш и Талица – произошли два крупных пожара. Общая площадь возгорания составила 246 квадратных метров.
В поселке Буланаш сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:20 по местному времени. На площади 120 квадратных метров горело муниципальное двухэтажное нежилое здание. Огонь тушили 10 спасателей и две спецмашины.
Все работы на месте происшествия завершились в 03:48 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
В поселке Талица огонь уничтожил надворные постройки, баню, гараж и частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:40 по местному времени. На место происшествия выехали шесть огнеборцев на двух единицах техники.
Все работы на месте завершились в 05:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
В поселке Буланаш сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:20 по местному времени. На площади 120 квадратных метров горело муниципальное двухэтажное нежилое здание. Огонь тушили 10 спасателей и две спецмашины.
Все работы на месте происшествия завершились в 03:48 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
В поселке Талица огонь уничтожил надворные постройки, баню, гараж и частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:40 по местному времени. На место происшествия выехали шесть огнеборцев на двух единицах техники.
Все работы на месте завершились в 05:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
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