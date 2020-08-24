В Свердловской области проведено 7412 исследования проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 7412 исследования проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 7168 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 259 603 исследования, обследовано 1 184 656 человек.