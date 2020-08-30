Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти

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Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области призывают всех граждан, пострадавших от рук четырех бойцов, обвиняемых в попытке передела похоронного рынка в Сысертском районе, сообщать об этом в полицию.Речь идет о задержанных 27 августа сотрудниками ОБОП при силовом сопровождении спецподразделения «Гром» Романе Короткове, Айкасе Манукяне, ранее судимом Александре Саулине и профессиональном боксере Александре Этвише (на ринге выступает под именем «Русский медведь», в криминальном мире кличка «Людоед»).По версии следствия, задержанные пытались обложить данью похоронные агентства в Сысертском городском округе. В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, холодное и огнестрельное оружие. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору и понуждении к отказам от совершения сделки, совершенное организованной группой. Дело возбуждено следователем свердловского Главного следственного управления.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября.Сообщать о противоправных деяниях, совершенных указанными лицами, можно в ОБОП по телефонам: 8 (343) 297-55-55, 8912-62-75-703.