На Урале в День знаний пожарные напомнили школьникам о правилах безопасности

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В День знаний сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области напомнили юным уральцам о правилах пожарной безопасности, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Так, в Екатеринбурге сегодня спасатели провели для школьников уроки по основам безопасности жизнедеятельности и организовали выставку спецтехники на фасадах пожарно-спасательных частей. Уроки безопасности также провели спасатели в Кушве. Они рассказали ребятам о правилах поведения при пожарах и использовании маски «Самоспасатель». Школьникам из Карпинска объяснили, как работает автономный пожарный извещатель, а юным жителям Нижней Туры напомнили правила безопасности дома и на улице, а также использования огнетушителей.В День знаний сотрудники МЧС пожелали школьникам безопасного учебного года и хороших отметок.