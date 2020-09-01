1 сентября в екатеринбургских школах прошло без традиционных линеек

Дарья Костромина © Вечерние ведомости

1-ое сентября в Екатеринбурге прошло без традиционных торжественных линеек даже для тех, кто впервые ступил на порог школы. На примере школы №48, расположенной на улице Крауля, корреспондент veved.ru выяснил, как завершился День знаний и как начнется учебный год в связи с требованиями безопасности по коронавирусной инфекции.Директор школы, как и обычно, встретила новых учеников на крыльце, но дети сразу же вставали в ряд и шли за своим первым учителем внутрь учреждения. Обошлось без праздничных речей и знакомства – Роспотребнадзор посоветовал сократить всевозможные контакты.Перед тем, как зайти в школу, два сотрудника измеряли у детей температуру с помощью бесконтактного термометра. Внутри школы санитарно-гигиенические правила также сохраняются, в каждом классе и на входе стоит антисептик, которым учитель обрабатывает всем детям руки. Ребята также не смогут передвигаться по школе одни, а только в сопровождении дежурных с целью избежать контакта с другими классами.Все учителя организовали для своих учеников поздравительные ролики, классный час проходил с целью сплочения коллектива – это важно еще и потому, что всем детям на протяжении учебы придется находиться только в своем классе и соблюдать дистанцию с параллельными, что некоторым будет переживать достаточно сложно в моральном плане. Поэтому школа будет делать различные беседы или онлайн мероприятия с целью сплочения коллектива внутри класса.«Ребята будут заниматься 40 минут, затем мы их будем выводить на улицу, на перемену, затем одна перемена будет предназначена на обед, в одну мы их выведем в библиотеку, в другую мы их выпустим на улицу немного раньше для того, чтобы проветрить. Последняя перемена будет уделена настольным играм», - прокомментировала Пичугина Лариса Борисовна, директор общеобразовательной школы №48.С завтрашнего дня дети снова ступят на порог своей школы, но уже не на классный час, а на целый учебный день. Учреждение подготовилось к новому учебному году – на каждом этаже присутствует разметка, антисептики и таблички о соблюдении дистанции. Все кабинеты оборудованы кварцевыми лампами и рециркуляторами воздуха. Спортивные залы временно не будут работать, как и актовые залы.И это не все меры безопасности, которые подготовила школа. Для того, чтобы разграничить поток учащихся, работают три входа, на каждом из которых сотрудники будут проверять температуру. Если ребенок пришел с повышенной температурой, его сразу же отправляют в бокс, где медицинский работник сможет незамедлительно его осмотреть.«Сейчас мы готовимся к вакцинации. Составлены списки, мы знаем, у кого какие противопоказания», - рассказала Лариса Борисовна.Ни одного ребенка с температурой не пришло на сегодняшний праздник. И несмотря на то, что в каждой школе в связи с коронавирусом жесткие требования, детям не помешало прийти нарядными и познакомиться со своими новыми школьными друзьями.